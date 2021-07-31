Kübra, organlarıyla 5 kişiye hayat verdi



Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´de TIR´la çarpışan otomobilde yaralanan Kübra Aygörmüş´ün (29), tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti. Geçen yıl organ bağışında bulunan Aygörmüş´ün alınan karaciğer, iki böbrek ve iki korneası, Bursa´da 5 hastaya nakledildi.

Bandırma ilçesi Erdek Kavşağı´nda çarşamba günü Mert Kaplan (26) yönetimindeki 06 D 5341 plakalı otomobil ile Uğur Erdil (58) yönetimindeki 11 AAB 206 plakalı tavuk gübresi yüklü TIR çarpıştı. Kontrolden çıkan TIR, beton bariyerleri aşarak Bandırma Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği bahçesine girip park halindeki 3 aracın üzerine düşüp, yan yattı. Kazada otomobil sürücüsü Mert Kaplan ile yanındaki Yasin İris (25), Büşra Aygörmüş (24), Kübra Aygörmüş (29) ve TIR şoförü Uğur Erdil yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

ORGANLARI UMUT OLDU

Yaralılardan Kübra Aygörmüş´ün dün akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Geçen yıl organ bağışında bulunan Aygörmüş´ün organları, yapılan operasyonla alındı. Kübra Aygörmüş´ün karaciğer ve korneaları Bursa Uludağ Üniverisitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne, böbrekleri ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne gönderilerek, organ bekleyen 5 hastaya nakledildi.

Kübra Aygörmüş´ün cenazesi, bugün Bandırma'da toprağa verilecek.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Bandırma Tufan DALGIÇ

2021-07-31 12:13:03



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