Balıkesir'de polis 44 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 44 şahsı gözaltına alırken, 17 kişi tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak maksadıyla il merkezi, Ayvalık, Balya, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen ve Susurluk ilçelerinde 30.07.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda 44 aranan şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 17 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 7 adet ruhsatsız tüfek, 42 fişek, 5 adet ateşli silah ve bu silaha ait 30 adet fişek ve 6 adet kurusıkı tabanca ve bunlara ait 36 adet fişek ele geçirildi.

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