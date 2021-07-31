Organları ile başka hayatlara umut oldu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanarak Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Kübra Aygörmüş'ün beyin ölümü gerçekleşti. Aygörmüş'ün organları hastalara umut oldu.
BandırmaÇanakkale yolu Erdek kavşağında önceki akşam otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 5 kişinin yaralandı. Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Kübra Aygörmüş, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. 29 yaşındaki Aygörmüş'ün bir yıl önce organlarını bağışladığı ve ailesi ile yapılan görüşmenin ardından organ bekleyen hastalara nakledildiği öğrenildi. Aygörmüş'ün karaciğeri ve korneaları Uludağ Üniversitesi'nde, böbrekleri ise Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi'nde organ bekleyen hastalara nakledildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.