Burhaniye’de köylü kadınlar organik arıcılık kursuna katıldı

Burhaniye ilçesinde, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünün hazırladığı organik arıcılık projesi devam ederken, projede yer alan kadınlar için de kurs düzenlendi. İlçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki kırsal Kırtık Mahallesi'nde düzenlenen kursa 14 kadın katıldı.

Burhaniye ilçesinde, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünün hazırladığı ‘Organik arıcılıkta, organik propolis’ projesi Tarım ve Orman Bakanlığınca kabul edilirken, proje Kırtık Mahallesi'nde hayata geçti. Projede görev alan 14 kadına kovan dağıtılması planlanırken, kurs 10 gün sürecek. Kursun eğitimini Ziraat Mühendisi Keziban Köse ile Veteriner Hekim Uğur Tarhal ve Hüseyin Sazak veriyor. Mahalledeki kooperatif binasında başlatılan kursta arı çeşitleri, arı bakımı ve arı hastalıkları ile bal hasadı konusunda bilgiler verilirken; kursun son günlerinde kovan başında tatbikat yapılacağı açıklandı. Kadın kursiyerlerin çok ilgili olduklarını anlatan Veteriner Hekimi Uğur Tarhal, “Kırtık Mahallemizde organik tarım yapılmaktadır. Bundan sonra organik bal ve propolis üretimi de yapılacaktır. Kursun sonunda sertifika verilecek” dedi.

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