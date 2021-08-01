Denizde kaybolduğu sanılıp 3 saat arandı, polise sağ olduğunu bildirdi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde sabah yakınlarının denizde kaybolduğu ihbarında bulunduğu vatandaş için arama çalışması başlatılırken, 3 saat boyunca aranan şahıs emniyete giderek sağ olduğunu bildirdi.

Burhaniye ilçesinde sabah saatlerinde denize giren Osman Kahveci’nin (63) denizden çıktığını gören olmayınca yakınları kayıp başvurusu yaptı. Bunun üzerine sabah Ören plajına gelen Ayvalık Sahil Güvenlik dalış ekibi, Kahveci'nin denize girdiği alanda arama çalışması başlattı. Ekiplerin botlarla yaklaşık 3 saat boyunca yaptığı arama çalışmalarından sonuç alınamazken, çalışmalar devam ettiği sırada Kahveci’nin polis karakoluna giderek sağ olduğunu bildirdiği haberi geldi. Bunun üzerine yakınları rahat bir nefes alırken, arama çalışmalarına son verildi.

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