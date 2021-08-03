Ülkücü Kemal Ürer kabri başında anıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ülkücü Kemal Ürer kabri başında anıldı

İHA

Ülkücü Kemal Ürer kabri başında anıldı

Balıkesir'de 12 Eylül öncesi şehit edilen Kemal Ürer MHP Balıkesir İl Teşkilatı ve Ülkü Ocaklı üyeler tarafından kabri başında dualarla anıldı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, Ülkü Ocakları Başkanı Kazım Çalışkan ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Ülkü Ocaklı genç üyeler ve Şehit Kemal Ürer'in ağabeyi Kamil Ürer ve vatandaşlar şehidin kabri başında dualarla ile yad etti. Şehit Kemal Ürer adına Başçeşme kabristanı önünde lokma hayrı yapıldı. Şehit Kemal Ürer 15 yaşında ve lise 1 öğrencisiyken Balıkesir'de yapılan bir saldırı sonucu şehit edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir Üniversitesi, öğrencileri İçin burs ve destek olanaklarını Açıkladı
YEREL HABERLER Balıkesir Üniversitesi, öğrencileri İçin burs ve ...
Akıma kapılan kargalar yangın çıkardı
YEREL HABERLER Akıma kapılan kargalar yangın çıkardı
Mesaiye yetişirken aracıyla şarampole uçarak hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Mesaiye yetişirken aracıyla şarampole uçarak hayatını ...
Balıkesir'de orman, milli parklar ve mesire yerlerine giriş 1 Eylül'e kadar yasaklandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de orman, milli parklar ve mesire yerlerine ...
Balıkesir'de orman yangını; 20 dönüm alan kül oldu
YEREL HABERLER Balıkesir'de orman yangını; 20 dönüm alan kül oldu
Yol kenarındaki yangını söndürmeye onlarca vatandaş koştu
YEREL HABERLER Yol kenarındaki yangını söndürmeye onlarca vatandaş ...
Otoyolda sulama yapan tankere çarpan kadın sürücü öldü
YEREL HABERLER Otoyolda sulama yapan tankere çarpan kadın sürücü ...
Balıkesir’den Marmaris yangın bölgesine ikinci ekip yola çıktı
YEREL HABERLER Balıkesir’den Marmaris yangın bölgesine ikinci ekip ...
Erdek’ten Manavgat’a yanık merhemi
YEREL HABERLER Erdek’ten Manavgat’a yanık merhemi
FETÖ firarisi yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ firarisi yakalandı
Burhaniye’de trafik denetimleri artırıldı
YEREL HABERLER Burhaniye’de trafik denetimleri artırıldı
Balıkesir’in “Yakışıklı” otobüsleri yola çıktı
YEREL HABERLER Balıkesir’in “Yakışıklı” otobüsleri yola çıktı
Hayvan barınağı gibi gazete bayii
YEREL HABERLER Hayvan barınağı gibi gazete bayii
Komutanı ile 38 yıl sonra bir araya geldi
YEREL HABERLER Komutanı ile 38 yıl sonra bir araya geldi
Burhaniye’de Körfez Gelişim hedef büyüttü
YEREL HABERLER Burhaniye’de Körfez Gelişim hedef büyüttü
Orman yangınlarına karşı atlı jandarmalar iş başında
YEREL HABERLER Orman yangınlarına karşı atlı jandarmalar iş başında
Burhaniye’de Yeşil Pedallar doğa ve sanat ile buluşuyor
YEREL HABERLER Burhaniye’de Yeşil Pedallar doğa ve sanat ile ...
Balıkesir'de jandarmadan tarihi eser operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de jandarmadan tarihi eser operasyonu
Balıkesir'de polisten 35 şahsa 'Huzur' operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de polisten 35 şahsa 'Huzur' operasyonu
Elektrik teline çarpan atmaca arazi yangınına sebep oldu
YEREL HABERLER Elektrik teline çarpan atmaca arazi yangınına sebep ...
Erdek Limanında lüks yat yanarak battı
YEREL HABERLER Erdek Limanında lüks yat yanarak battı
Vali Şıldak ormanların bekçilerini ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Şıldak ormanların bekçilerini ziyaret etti
Sakarya İlkokulu yeni eğitim öğretim yılına yetiştirilecek Sakarya İlkokulu’nun yüzde 95’i tamamlandı
YEREL HABERLER Sakarya İlkokulu yeni eğitim öğretim yılına ...
Hayatını kaybeden basın emekçileri unutulmadı
YEREL HABERLER Hayatını kaybeden basın emekçileri unutulmadı