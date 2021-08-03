Balıkesir'de orman yangını (1)

Bodrum'da bir yangın daha!

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Alper ÇOBANOĞLU/SAVAŞTEPE (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye ekipler sevk edildi.

Savaştepe ilçesinin kırsal Kocabıyıklar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Ulaşımın olmadığı bölgeye yol açan iş makineleri eşliğinde çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edildi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Savaştepe Alper ÇOBANOĞLU

2021-08-03 17:54:37



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