Savaştepe'de orman yangını

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Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Savaştepe ilçesinin kırsal Kocabıyıklar Mahallesi yakınlarındaki Kölederesi mevkiinde ormanlık alanda saat 18.00 sularında yangın çıktı. Ulaşımın olmadığı bölgeye yol açan iş makineleri eşliğinde çok sayıda itfaiye ve arasöz sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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