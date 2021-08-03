Ayvalık ve Gömeç’te düşen bamya fiyatları üreticiyi üzdü

Ayvalık ve Gömeç ilçelerinde, yoğun ekimi yapılan bamya fiyatlarının düşmesi üreticileri üzdü. Sezon başında 7 lira olan bamya fiyatlarının 5 liraya kadar düştüğünü anlatan Barış Ataş, yörede çok kaliteli bamya yetiştiğini söyledi.
Ayvalık ve Gömeç ilçelerinde geçim kaynağı haline gelen bamyada fiyatlardın düşmesi üreticileri üzdü. Geçtiğimiz bayramda fiyatların 3 liraya kadar düştüğünü anlatan Akçapınar Mahallesinden Barış Ataş, ürünün şu günlerde 5 liraya satın alındığını söyledi. Yörede bamya ekiminin fazla olduğunu anlatan 34 yaşındaki Ataş, “Yöremizde üretilen bamya çok tutuluyor. Sezon başında 7 lira olan fiyatlar şu günlerde 5 liraya kadar düştü. Bayramda ise 3 liraya satın aldılar. Bu gün 5 lira ile üretici para kazanmıyor. Bu ürün Yunanistan’a ihraç ediliyor. Maliyetler çok yüksek. Onun için bamya fiyatlarının yükselmesini istiyoruz” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.