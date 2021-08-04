Balıkesir'de polis 50 şahsı gözaltına aldı

Balıkesir'de polis ekipleri, il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 33 şahsı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 18 şahıs tutuklanırken, uyuşturucu operasyonunda da 17 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla il merkezi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Edremit, Gönen ve Susurluk ilçelerinde 02.08.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda 33 aranan şahıs yakalanmış ve 18 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 4 adet ruhsatsız tüfek ve 32 kartuş, 1 ateşli silah ve 19 fişek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 02.08.2021 tarihlerinde il merkezi, Bandırma, Erdek ve Edremit ilçelerinde yapılan 8 ayrı çalışmada, 17 şüpheli şahıs yakalanırken, 4 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı ve 13 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Yapılan aramalarda 3,42 gram metamfetamin, 2,60 gram esrar maddesi, 10,64 gram sentetik bonzai, 28 adet ecstasy hap, 1 adet kapsam dışı bıçak, 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan ve payp olarak adlandırılan cam aparat ele geçirildi.

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