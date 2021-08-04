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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğal meyve aromaları ile 30 çeşit leblebi üretiyor

İHA

Balıkesir'in Havran ilçesinde kuru yemişçilik yapan İsmail Aydın, daha önceleri 12 olan leblebi çeşidini doğal meyvelerden elde ettiği aromaları kullanarak 30'a çıkardı

Doğal meyve aromaları ile 30 çeşit leblebi üretiyor

Balıkesir'in Havran ilçesinde kuru yemişçilik yapan İsmail Aydın, daha önceleri 12 olan leblebi çeşidini doğal meyvelerden elde ettiği aromaları kullanarak 30’a çıkardı
Karadutludan cennet hurmalısına, kekikliden karanfillisine, damla sakızlısından kaymaklısına 18 çeşit üreten Aydın'ın leblebileri ilgi görüyor. 1983 yılında leblebi çırağı olarak ustasının yanında başladığını ve 17 yaşında kendi dükkanının açtığını belirten Aydın, "Aroma verici, koku verici anlamında doğal meyvelerden marmelat yaptık. Bunları leblebilerle buluşturduk. Bizim buralarda yörede satılan kekikler var. Limonsu kekik diye geçiyor. Onlardan yaptık. İlk etapta tabi acı oldu. Sonra biraz şeker ekledik derken kekiklisini yaptık. Şeker hastaları için tarçınlısını yaptık. Ondan sonra bu yörede yetişen vişnelerden vişneli yaptık. Yani her mevsim ne oluyorsa yazın ki dönemlerde de şeftali yapıyoruz. Şeftali ile leblebi yapıyoruz. Yani her meyvelerden koku verici meyvelerden marmelat yapıp ondan sonra leblebiyle buluşturuyoruz. Şu ana kadar 18 çeşit yeni ama toplamında 30 çeşitten fazla leblebimiz var. Hala daha kendimizi geliştirme aşamasındayız. 18 çeşit bana ait ürün. Patentli bir ürün değil ama yani meyveden yapmak kolay bir şey değil. 2.5 3 kiloluk bir ürünü çıkarmak için 2 gün mücadele ediyoruz." dedi.
Müşterilerden İsmail Sönmez, "Karadutluya bayılıyorum. Diğer meyveler de çok güzel ama ekşimsi bir tat olduğu için karadutlunun ayrı güzelliği var. Bir de kahveli leblebi çok güzel oluyor." ifadelerini kullandı.

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