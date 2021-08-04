Balıkesir Üniversitesi YÖK Sanal Fuarında tanıtılıyor

Tercih yapacak adaylar için üniversitelerin ve programlarının dijital ortamda tanıtılmasına yönelik Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen “Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2021” başladı.

Üniversite tercihi yapacak adaylar, sanal fuara 6 Ağustos’a kadar https://sanalfuar.yok.gov.tr adresinden erişim sağlayabilecek. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın öğrencilere yönelik selamlama konuşmasının da yer aldığı sanal fuarla, salgın dolayısıyla oluşabilecek riskleri de dikkate alarak öğrencilere tercih edeceği programın üniversitelerce dijital ortamda yakından tanıtılması hedefleniyor.

YÖK’ün koordinesinde 200 yükseköğretim kurumunun katılımı ile gerçekleştirilen sanal fuarda Balıkesir Üniversitesi adına da Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı personeli tarafından aday öğrencilere yönelik canlı sohbet yoluyla bilgilendirme gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.