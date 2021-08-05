Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı personelinin nikahını kıydı

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Balıkesir’in Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü Basın Biriminde görevli Rabia Altındağ, yine belediyede görevli Erol Güle ile dünya evine girdi. Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı nikahını kıydığı genç çiftin şahitliğini ise Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan yaptı.

Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü Basın Birimi’nde görev yapan Rabia Altındağ, Belediye İmar Müdürlüğü’nde görev yapan Erol Güle hayatını birleşirdi. Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı,’nın kıydığı nikah ile dünya evine uğurlanan gen çiftin mutluluğuna Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi ile bir çok mesai arkadaşları da ortak oldu.

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