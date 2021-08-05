Erdek'te Yapıcı göletine sazan balığı salındı

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Balıkesir’in Erdek ilçesi Yukarı Yapıcı Gölet'ine sazan balığı yavrusu salımı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi” Yukarı Yapıcı göleti için de uygulandı.

Proje kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı’nca Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne tahsisi yapılan 484 bin 450 sazan balığı yavrusundan, 16 bin adet yavru sazan balığı Erdek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince Yukarı Yapıcı Mahallesi’nde bulunan gölete salımları gerçekleştirildi.

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