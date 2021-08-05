Hayırsever tarafından Edremit’te 14 derslikli okul yaptırılıyor

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak’ın katılımıyla, Kafkas İnşaat tarafından Edremit ilçesinde yapılacak olan 14 derslikli okul için kurumlar arası protokol imzalandı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, ilçeye 14 derslikli yeni bir okulun kazandırılacağı müjdesini verdi. Şıldak, “Kafkas İnşaat firmasının ilçemize kazandıracağı Hamidiye Mahallesi’ndeki mevcut Gazi İlk Okulu’nun yenilenerek, yıkımı yapılarak tekrar oraya bir 14 derslikli ilkokul binası yapımına ilişkin bir protokolü bugün imzalayarak yapım sürecini başlatmış olacağız. Öncelikle ben Kafkas İnşaat Firmasını temsilen Ali Kemal beye teşekkür ediyorum. Böylesine önemli eğitim alanında ilçemize, Balıkesir’imize çok güzel bir hizmeti bağışlamış olacaklar. Tabi okulumuz yıpranmış yapısıyla, hem de yetersizlikleriyle 2 ayrı binada hizmet vermekteydi. Bu mahallemize yine aynı şekilde ama daha modern koşullara sahip 14 derslikli, 4 derslikte arttırmak suretiyle yeni yapım bir okul kazandırıyoruz. Bu girişimleri dolayısıyla ifade ettiğim gibi amcaları adına bir isim verme söz konusu olacak. Ali Çelik İlkokulumuz şimdiden Edremit’imize, eğitim camiamıza ve bütün Balıkesir ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Balıkesir Valisi Şıldak il genelinde hayırseverlerin 10 okul yaptırdığını ifade ederek “Şu anda bizim ilimiz genelinde hayırseverlerimiz tarafından yapımı sürdürülen 10 okulumuz bulunuyor. Bu 10 okulumuz şahıs olarak hayırsever vatandaşlarımız tarafından başlatılan okullardır. 3 tanesi yine bu ilçemizdendir. Bu okullardan ikisi başladı, biride başlamak üzeredir. Onun önünde bazı engeller vardı. O engelleri de kaldırdı arkadaşlarımız. Bugün imzalayacağımız protokol ile başlatılan süreçle beraber, aynı anda Edremit’te 4 güzel okulumuz hayırseverlerimiz destekleriyle eğitim alanına yapılmış en güzel hediyedir” diye konuştu

Daha sonra kurumlar arası okul yapımına ilişkin protokol imzalandı. Okulun bahçe düzenlemesini de Edremit Belediyesi üstlendi. Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğü binasında yapılan imza törenine, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek, Hayırsever Kafkas İnşaat adına Ali Kemal Çelik katıldı.

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