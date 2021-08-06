Orman yangınlarında yanarak yaralanan hayvanlara AR-GE şirketinden yardım eli

Türkiye’nin bir çok yerinde orman yangınları ile mücadele devam ediyor. Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir ARGE firması, Veteriner Farmakolog ve Toksikolog Prof. Dr. Süleyman Şener ile ortaklaşa yapılan çalışma ile orman yangınlarında yanana ve yaralanan hayvanlar için özel bir reçete ile yanık kremi oluşturarak bölgeye ücretsiz olarak gönderdi.

Farmakolog ve Toksikolog Prof. Dr. Süleyman Şener “Manavgat’ta yangından etkilenen hayvanlar için sahra hastanesinin kurulduğunu ve bu hastanede özellikle yanık olgularında kullanılmak üzere pomat temininde sıkıntı çekildiğini öğrendim. Bunu üzerine Faruk beyi aradım. Elinde kendi üretimi olan malzemeler ile bir yanık ilacı üretebilir miyiz şeklinde teklifim oldu. Faruk bey kabul etti. Oleo Kalker Linimetni adıyla majestral bir ilaç hazırladık” dedi.

ARGE Firması Sahibi Faruk Durukan da “Ülkemizde yanmakta olan çeşitli bölgelere belediyelere destek amaçlı çeşitli veterinerlik grupları, yangında zarar gören hayvanlarda kullanılmak üzere Antalya ve Muğla diğer bölgelere de Oleo Kalker Linimenti dediğimiz yanıklarda kullanılacak bir etken madde yolluyoruz. Ayrıca sarı kantron yağı da yolluyoruz. Özellikle sarı kantron yağı tarihten bu yana yanıklarda kullanılan en önemli etken maddelerden birisidir. Bunlar bizim Kazdağları Bilim Köyü’nde üretilmekte ve ücretsiz olarak gönderildi” dedi.

Üretilen reçeteli hayvanlar için üretilen yanık kremleri yangın bölgesindeki yetkililere gönderildi.

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