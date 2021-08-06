Kübra’nın lavanta keseleri evlere mis koku saçıyor Engellerini kadın kooperatifinde yendi

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi Yaylabayır kırsal mahallesinde yaşayan engelli Kübra Eraslan’ın elinde şekillenen lavanta keseleri, evlere mis koku saçıyor.

Son yıllarda lavanta bahçeleri ile gündeme gelen ve temmuz aylarında fotoğraf karelerini süsleyen, hasat sonrasında kozmetik ve birçok alanda kullanılmak üzere yağa dönüştürülen lavantalar aynı zamanda engelli Kübra'ya kazanç kapısı oldu.

Engellerine aldırmadan hayata tutunan ve Sındırgı Belediyesi tarafından kadınları istihdama ve sosyal hayata kazandırmak adına kurduğu Bereket Versin Kadın Kooperatifinde de aktif rol alan Kübra Eraslan elleriyle işlediği lavanta keseleri ile Sındırgı’nın mis kokusunu evlere ulaştırıyor.

Kendi imkanları ile bir şeyler yapmak isteyen ve daha sonraları tavsiye üzerine kese işlemeye ve lavanta kesesine dönüştürmeye başlayan Eraslan bu sayede özgüveninin de arttığını ve keyif aldığını belirtti. İlk olarak belediyenin açtığı kurslarda eğitim alan Eraslan daha sonra ise evde üretime başladı. Önce keselerin üzerine desen işleyen Eraslan daha sonra Sındırgı Belediyesi lavanta tarlasından hasat edilen mis kokulu lavantaları içerisine doldurarak ev ve araç kokusu haline getiriyor. Uyku esnasında kokusu ile insanları ve bebekleri rahatlatarak uyku kalitesini arttırdığından dolayı son günlerde lavanta keselerine olan talep de arttı.



"Bu hayatı seviyorum, ben de varım"

Bu işe ilk olarak Sındırgı Belediyesinin açtığı kurslarda başladığını belirten Kübra Eraslan, “Yaylabayır Mahallesi'nde oturuyorum. Bu işe ilk önce belediyenin açtığı kurslarda başladım. İlk önce etamin işleri yapıyordum. Sonraları lavanta keseleri yapmaya başladım. Bunu başkanımıza sunduk. Çok beğendi ve bunun üretimine başlamış olduk. O şekilde geliştirmiş olduk. Şu anda da Sındırgı Bereket Versin Kadın kooperatifinde de yönetim üyesiyim. Aktif olarak çalışıyorum. Bu işe başlamadan önce elimde bir uğraş yoktu mesela, ne yapacağımı bulamıyordum, çok canım sıkılıyordu. Evde tek başıma böyle kendimi yalnız hissediyordum. Ama bu işe başladıktan sonra kendimi geliştirmek çok önem hissettirdi bana. Bir bez parçasından neler çıkabileceğini öğrendim. Bu sayede bir gelir elde etmeye başladım. Bu da beni çok mutlu etti. Bir şeyler başarmış olmak çok mutlu etti beni. Bu hayatı seviyorum ben de varım“ dedi.

Kübra’nın ellerinde şekillenerek Akpınar Yaşam Merkezinde satışa sunulan lavanta keseleri Sındırgı ilçesindeki satış ofisinde ve sosyal medya hesapları üzerinden temin edilebiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.