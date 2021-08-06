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Uyuşturucuyla mücadele projesi Edremit’te de umuda kapı açıyor

İHA

Uyuşturucuyla mücadele projesi Edremit’te de umuda kapı açıyor

Balıkesir’in Vali Hasan Şıldak’ın öncülüğünde başlatılan Uyuşturucuyla Mücadele Projesi başladığı günden bu yana birçok başarılara imza attı. Uyuşturucu bağımlısı vatandaşların Valilik ve Kaymakamlıklar bünyesinde bulunan Açık Kapı Birimlerine başvurmalarıyla başlayan süreçte tedavi ve rehabilitasyonları yapılıyor.
Vali Hasan Şıldak proje kapsamında Edremit İlçesinde kurulan “Edremit Uyuşturucuyla Mücadele Birimi”ni ziyaret etti. Vali Şıldak Uyuşturucuyla Mücadele Birimini ziyaretinin ardından değerlendirme toplantısı yaptı. Vali Şıldak başkanlığında Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Mitat Gözen, Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin, Halk Sağlığı Başkan Vekili Yakup İmren, AB ve Dış İlişkiler Bürosu Koordinatörü Tülin Akgül, Uyuşturucuyla Mücadele Projesinde görevli doktor, psikolog ve sosyal çalışmacılar katıldı.
Edremit İlçesi programı kapsamında projeyle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Şıldak, uyuşturucunun yeniçağda toplumların en büyük sosyal hastalıklarından biri olduğunu ifade etti. Bu hastalığın toplumu derinden yaralayan bir illet olduğunu söyleyen Şıldak, “Ülke olarak İçişleri Bakanlığı nezdinde jandarmamızla, emniyetimizle, sahil güvenliğimizle, gümrük teşkilatımızla büyük bir mücadele gösteriyoruz. Bu mücadele; uyuşturucu ile ilgili trafiğin kesilmesine yönelik olarak, tarlada yetiştirilen hint kenevirinden tutun, bütün uyuşturucu türlerine yönelik anlık şok uygulamalar ile planlı ve uzun soluklu çalışmalar neticesinde en etkili performansı ortaya koyuyor. Kullanım düzeyi o kadar yüksek ki, bu meselenin sosyal boyutuyla da ilgilenmek gerekiyor. Biz uyguladığımız Uyuşturucuyla Mücadele Projesi ile insanlara kurtuluş fırsatı sunuyoruz. Sloganı “Umuda Kapı Açıyorum Hayata Tutunuyorum” olan bu projemizi Valilikteki ve Kaymakamlıklardaki Açık Kapı Birimlerimiz ile ilişkilendirdik.” şeklinde konuştu.
Projenin nasıl bir yol izlediğini açıklayan Şıldak, “Uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak isteyen kişi sağlık kuruluşlarımıza, Açık Kapı Birimlerimize geliyor. Gelen kişileri ön mülakattan geçirmek üzere durumu inceleyecek sosyologlarımız, psikologlarımız, sosyal çalışmacılarımız, uzmanlarımız var. Bir psikiyatrist doktorumuz kişiyi muayene ediyor ve tedavi planlaması yapıyor. Kişinin özel durumuna göre tedavisi belirleniyor ve tedavi sonrasında bir rehabilitasyon programı başlıyor. Bu vatandaşımız belli bir aşamaya gelince uyuşturucuyu adeta unutuyor. Haftalık tahlillerle de kullanıp kullanmadığını kontrol ediyoruz. Bağımlı kişi belli bir aşamaya gelince ‘artık sen bir kamu kuruluşunda çalışabilirsin’ diyoruz. Bu kişileri 6 ay süreyle İŞKUR üzerinden çalıştırmaya başlıyoruz. Şu anda 24 gencimiz farklı İlçelerimizde, farklı kurumlarda çalışıyor. Hayata bakış açıları, çevreleri, her şeyleri değişiyor, yeniden doğmuş gibi oluyorlar. Kontrollerini de yapmaya devam ediyoruz. Bu kontroller sonucunda tekrar uyuşturucu kullanırsa, birinci defada ikaz ikinci defada işine son veriyoruz. ‘Eğer sözünde durur, gereklerini yerine getirir ve çaba gösterirsen sana iş vereceğiz’ diyoruz. 6 ay sonunda ise her birine özel sektörde iş buluyoruz. Şu anda 7 gencimiz 1 Eylül'den itibaren özel sektör kuruluşlarında çalışmaya başlayacaklar. Yaklaşık bir ay önce Kaymakamımızın öncülüğünde ve Sağlık Müdürlüğümüzün koordinasyonunda Edremit İlçemizde, Balıkesir Merkezden sonra ikinci ofisimizi açtık. Şu an itibariyle 9 gencimiz burada takip ediliyor. Ben de birebir bu sayıları takip ediyorum, gençlerimizle bir araya geliyorum. Biz vatandaşlarımızı bu tür çalışmalarımızla kazanmak istiyoruz. Proje sayesinde bu kişiler toplumda hor görülürken saygın birer vatandaş haline geldi. Bu projenin örnek proje olduğunu biliyoruz. İçişleri Bakanlığı da uygulamaları yakından takip ediyor.” şeklinde konuştu.”dedi.

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