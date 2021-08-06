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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'de polis 35 şahsı gözaltına aldı

İHA

Balıkesir'de polis 35 şahsı gözaltına aldı

Balıkesir'de polis ekipleri, il genelinde yaptıkları operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 16 şahsı gözaltına aldı. Adlî makamlara sevk edilenlerden 10 şahıs tutuklandı. Narkotik polislerinin yaptığı operasyonlarda da 19 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 3'ü tutuklandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak maksadıyla il merkezi, Ayvalık, Edremit, Erdek, İvrindi ve Gönen ilçelerinde 04.08.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda 16 aranan şahıs gözaltına alınırken, 10 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 1 adet kartuş, 1 adet ateşli silah ve bu silaha ait 7 adet fişek ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 03.08.202105.08.2021 tarihleri adli makamlara sevk edilen 3 şahıs tutuklandı. 1 şahıs adli kontrol kararıyla, 15 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 33,32 gram bonzai, 3,20 gram metamfetamin, 3,74 gram esrar, 66 adet sentetik ecza hap, 2 adet ecstasy hap, 1 kök hint keneviri bitkisi, 3 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, 3 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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