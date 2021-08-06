Ülke genelinde olduğu gibi Balıkesir’de de vaka sayılarında artış yaşandığını belirten Şıldak yaptığı açıklamada pandemiye yer verdi. Vali Hasan Şıldak “Sırası gelen bütün vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz.” Dedi.

Vaka sayılarının en çok görüldüğü İlçenin Edremit olduğunu belirten Vali Şıldak; “İllerin vaka oranlarına göre Balıkesir en az vaka olan ilk 10 içerisinde yer alıyor. Bu bizim için memnuniyet verici bir durum. Aşılamada 5’nci sırayı muhafaza ediyoruz. Sırası gelen bütün vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Aşı ile birlikte maske ve mesafeye dikkat etmeye devam etmemiz gerekiyor. Okulların açılmasına da 1 ay kaldı, tedbirlerimizi alalım ki eylül ayına düşük vaka sayıları ile girelim. Özellikle kapalı ortamlarda maske ve mesafeyi çok önemsemek gerektiğini hala tekrarlıyoruz. Vatandaşlardan duyarlılıklarının devam etmesini istiyoruz.” şeklinde ifade etti.

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