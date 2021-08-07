Balıkesir'de jandarma 13 aranan şahsı yakaladı

Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 13 şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Ayvalık, Altıeylül, Bandırma, Edremit, Erdek, Gönen, Gömeç, İvrindi, Karesi, Kepsut ve Marmara ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 13 şahıs gözaltına alınırken, 3 adet tabanca ve 1 bıçak ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.