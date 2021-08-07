Kavgada bacağından bıçaklanan genç öldü

Alper ÇOBANOĞLU/SAVAŞTEPE (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Savaştepe ilçesinde O.Z. (24) kavga ettiği İsa Tanış'ı (20) bıçaklayarak öldürdü, araya girmeye çalışan 2 kişiye de yaraladı.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında Savaştepe ilçesinin kırsal Sarıbeyler Mahallesi´nde meydana geldi. O.Z. ile İsa Tanış arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında O.Z. yanındaki bıçağı çekip İsa Tanış´ı bacağından bıçakladı. Kavgayı ayırmaya çalışan Uğur Bilgen (27) ile İsmail Emer´i (26) de hafif yaralayan O.Z., kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde İsa Tanış´ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaralılar hastaneye kaldırılırken, İsa Tanış´ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu´na gönderildi.
Jandarma, O.Z.´nin yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Savaştepe Alper ÇOBANOĞLU
2021-08-07 15:39:59
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