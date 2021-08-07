Emekli yarbay, traktör kazasında hayatını kaybetti

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Alper ÇOBANOĞLU/SAVAŞTEPE (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Savaştepe ilçesinde emekli Yarbay Erol Yıldırım (60) bahçesini sürdüğü traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kocaeli´de yaşayan evli ve 2 çocuk babası Erol Yıldırım, 10 yıl önce emekli olduktan sonra Balıkesir´in Savaştepe ilçesine bağlı kırsal Tavşancık Karaoluk Mahallesi´nde bahçe alıp ceviz dikti. Kocaeli´den bakım yapmak için bahçesine gelen Erol Yıldırım, dün akşam saatlerinde çift sürerken traktörü yaklaşık 4 metrelik şarampolden yuvarlandı. Ters dönen traktörün altında kalan Yıldırım, yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından traktörün altından çıkarılan Erol Yıldırım´ın cenazesi, Savaştepe Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırdı. Yıldırım'ın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından Kocaeli'ye gönderileceği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Savaştepe Alper ÇOBANOĞLU

2021-08-07 16:06:42



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