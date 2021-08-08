Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında

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Balıkesir Valiliği: Balıkesir´de yolcu otobüsü yoldan çıkarak takla attı. Kaza sonucu 11 kişi kaza yerinde, 3 kişi hastanede olmak üzere 14 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.DHA-Flaş Haber Türkiye-Balıkesir

2021-08-08 08:06:52



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