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BALIKESİR'de sabah saatlerinde meydana gelen kazada yolcu otobüsü takla attı. Kazada 14 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.40 sıralarında Balıkesir OSB Çevre Yolunda meydana geldi. Edremit istikametine doğru seyir halinde olan yolcu otobüsü, yoldan çıkarak takla attı. Kazada 11 kişi olay yerinde, 3 kişi hastanede yaşamını yitirdi, 18 kişi de yaralandı. Yaralılar kaza yerine ulaşan ekipler tarafından bögedeki 5 hastaneye götürülerek tedaviye alındı. (GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)HABER: Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR, (DHA)-DHA-Gündem Türkiye-Balıkesir

2021-08-08 08:20:59



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