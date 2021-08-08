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Balıkesir’de katliam gibi kaza: 14 ölü, 18 yaralı

İHA

Balıkesir’de katliam gibi kaza: 14 ölü, 18 yaralı

Balıkesir çevre yolunda meydana gelen kazada takla atarak yoldan çıkan otobüste bulunan 14 kişi hayatını kaybederken 18 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, saat 04.40 sıralarında Balıkesir OSB Çevre Yolunda Edremit istikametine doğru seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün yoldan çıkarak takla atması sonucunda meydana gelen trafik kazasında maalesef 11 kişi kaza yerinde, 3 kişi de hastanede olmak üzere 14 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de kazada yaralandı.
112 acil müdahale ekipleri ve trafik birimleri kaza mahalline çok kısa sürede ulaşarak yaralı vatandaşların tamamını Balıkesir'de bulunan 5 ayrı hastaneye sevk etti. Yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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