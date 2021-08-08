Denizde yüzerken sürat teknesinin çarptığı kadın öldü



İsmail Hakkı SEYMENSemih ŞAHİN/ ERDEK,(Balıkesir),(DHA)- BALIKESİR´in Erdek ilçesinde, denizde yüzdüğü sırada sürat teknesinin çarptığı Elvan Fırat Taşdöğen (46) hayatını kaybetti. Tekneyi kullandığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün Erdek'in Çuğra sahili açıklarında saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Ankara´da yaşayan Elvan Fırat Taşdöğen, ailesi ile birlikte Erdek ilçesi, Sahil Mahallesi´ndeki yazlık evlerine tatil için geldi. Taşdöğen, Çuğra sahillinde denize girdi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen `Alpına´ isimli sürat teknesi ise, iddialara göre yanaştığı iskeleden güvenlik çemberine yakın bir şekilde hızla hareket ederek, yaklaşık 50 metre yakınında yüzen 3 kişinin üzerine doğru geldi. Bu sırada sürat teknesi, denizde yüzen Elvan Fırat Taşdöğen´e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle baygınlık geçiren kadına, yakındaki bir tekne sahibi yardım etti. Çevredeki vatandaşlar da denize girerek, bir kolu kırıldığı öğrenilen kadını, sahile çıkardı ve durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Elvan Fırat Taşdöğen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve bir çocuk annesi olduğu öğrenilen Taşdöğen'ni, cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu´na gönderildi.

Olayın ardından harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, sürücüyü ve tekneyi buldu. Gözaltında bulunan sürücünün işlemleri sürüyor. Olayla ilgili savcılık incelemesi devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Erdek İsmail Hakkı SEYMEN-Semih ŞAHİN-Basri Tuncay ERTAN

2021-08-08 11:46:49



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