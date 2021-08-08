Ayvalık 1.yaz kitap fuarı açıldı 23 yayınevi ve 23 yazar okurlarıyla buluşacak

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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi 1. Yaz Kitap Fuarı’nın açılışı ünlü yazar Feyza Hepçilingirler’in imza günü ve söyleşisiyle Büyük Park’ta gerçekleştirildi. 18.00/24.00 saatleri arasında, 6 Eylül tarihine kadar açık kalacak olan kitap fuarında birbirinden değerli yazar ve şairler kitaplarını imzalayacak, okurlarıyla söyleşecek.

Ayvalık Belediyesi tarafından düzenlenen, 23 yayınevi ve 23 yazarın katılımıyla açılışı gerçekleştirilen Yaz Kitap Fuarı’nda Ayvalıklı şair ve yazarlar için de stant açıldı. Eski sinema afişlerinin yanı sıra çeşitli dokümanların sergilendiği kitap fuarının ilk gününde yazar Feyzi Hepçilingirler okurlarıyla buluştu, kitaplarını imzaladı, sohbet etti.

Ayvalık Büyük Park amfitiyatro giriş alanında açılan fuarda; Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi, NationalGeographic, Beyaz Balina, Nova Kids, Baraka, İleri, Kuraldışı, Kesit, Kavim, Okyanus, Hiç, Toplumsal, Siyah Beyaz, Halk, Puslu, Beyaz, Fa, Akademik, Analiz, Akıl, Can, Timaş, Erdem, Parıl ve Yediveren yayınevleri stantları yer alacak.

Ayrıca; Feyza Hepcilingirler, Filiz Ali, Ayşe Kilimci, Bedri Karayağmurlar, Recai Şeyhoğlu, Sevsen Aslantepe, Mevlut Asar, Kemal Girgin, Sami Gök, Burak İhsan, AlenMarkanyan, Ergün Poyraz, Ali Avcu, Oya Adıyaman, Füsun Genç, Tuncay Öztürk, Polat Uzcan, Selim Alpan, Namık Kemal Aktan, Yücel Uysal, Ali Eryılmaz, Asena Özbağ ve Gülsüm Ayşığı gibi yazarlar kitaplarını imzalayarak okurlarıyla söyleşide bulunacak.

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