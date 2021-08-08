Alman Vanessa Erdek'te Müslüman oldu Müslüman olan Vanessa, Elif Leyla ismini aldı

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Erdek’te yaşayan bir ailenin yakını olan Alman vatandaşı Vanessa, Müslüman oldu. Elif Leyla adını alan kadın için ihtida töreni düzenlendi.

Almanya’da Hristiyan bir ailede doğan Vanessa, Almanya’ya iş için göçen ve orada yaşayan Türklerin yaşantısından etkilenerek, İslam dinine girmeye karar verdi. İslam’a dair araştırmalarını kendi ülkesinde yapan Vanessa Müslümanlığı seçerek Elif Leyla ismini aldı.

Erdek Müftülüğünde resmi işlemlerinin ardından Piri Reis Camiinde Müftü Mehmet Tüfekçioğlu’nun başkanlığında ihtida töreni düzenlendi.

Erdek'te tören Kur’anı Kerim okunmasıyla başladı. Müftü İslam, tevhit inancı, imanın şartları, İslam’ın şartlarıyla ve Müslümanın sorumluluklarıyla ilgili bilgilendirme yaptı. Konuşmanın ardından İslam’ı seçen Vanessa, Kelimei Şehadet getirdi.

Gözyaşlarıyla İslam’a giren Vanessa ve yakınları hep birlikte dua ettiler. Müftü Mehmet Tüfekçioğlu tarafından Elif Leyla'ya ihtida belgesi verildi.

Törene yaz Kur’an Kursu ve 46 yaş Kur’an Kursu öğrencileri de katıldı. Tören sonrası hatıra fotoğrafları çekildi ve ikram yapıldı.

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