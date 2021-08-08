Kurtdere’de Başpehlivan Ali Gürbüz oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kurtdere’de Başpehlivan Ali Gürbüz oldu

İHA

Kurtdere’de Başpehlivan Ali Gürbüz oldu

Balıkesi'de Cihan Pehlivanı Kurtdereli Mehmet Pehlivan anısına bu yıl 61.'si düzenlenen Kurtdereli Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan Ali Gürbüz oldu.
Karesi'nin kırsal Kurtdere Mahallesi'nde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi tarafından düzenlenen 61. Geleneksel Kurtdereli Güreşleri’nde 71 başpehlivan arasından finale çıkan Yusuf Can Zeybek son güreşte Ali Gürbüz’e yenildi.

Başpehlivan Ali Gürbüz oldu
Etkinliğin ilk gününde minik, teşvik, tozkoparan, ayak, deste, küçük orta ve büyük orta boylarda mücadeleler gerçekleştirildi. Kule hakemlerinin çağrısıyla sahaya gelen güreşçiler, önce peşrev çekti, ardından pehlivanlar, rakibinin sırtını yere getirmek için kıyasıya mücadele etti. Güreşlerin ikinci gününde de mücadeleler kıyasıya sürerken, son günde ise başpehlivanlık güreşleri yapıldı. Final mücadelesinde rakibini yere seren Ali Gürbüz başpehlivan oldu.
Müsabaka sonrası açıklamalarda bulunan Gürbüz, “2019 ve 2021'de de Kırkpınar'da başpehlivan oldum. Kurtdere'de de oldu. Allah izin verirse altın kemerin sahibi olmak istiyorum. Bu organizasyonu düzenleyen Yücel Yılmaz ve Dinçer Orkan başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Başpehlivanlık güreşleri sonrası protokol üyeleri tarafından dereceye giren güreşçilere ödülleri verildi. Başpehlivan Ali Gürbüz’e kupasını Dünya Etnaspor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan verdi. Organizasyon sonrası Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, güreşlere katılan pehlivanlara, hakemlere, davetlilere ve güreş organizasyonunda yeralan belediye personeline teşekkür etti. Orkan, organizasyonda yer alan belediye personeli ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bilal Erdoğan: “Olimpiyatlarda başarı kazanmaya devam edeceğiz”
Dünya Etnaspor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, yaptığı konuşmada Kurtdere Güreşleri'nin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Erdoğan, “Türkiye'nin her yerinde başta güreşler olmak üzere tüm geleneksel sporların gelişmesine destek olmaya devam edeceğiz. Bundan sonra da özellikle olimpiyatlarda etnik sporlarla başarı kazanmaya devam edeceğiz. Bu geleneksel sporlar ile bu ülke kimliğini kültürünü koruyup yaymaya devam edeceğiz” dedi.
Binlerce güreşseverin ilgiyle takip ettiği Kurtdereli Güreşleri’ne Yağlı Güreş Birliği ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ev sahipliğini yaptı. Yılın ağalığını, açık arttırmada 561 bin lira vermeyi taahhüt eden Abdullah Altıntaş kazandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir´de yolcu otobüse takla attı: 15 ölü, 17 yaralı (7)
YEREL HABERLER Balıkesir´de yolcu otobüse takla attı: 15 ölü, 17 ...
Balıkesir'deki kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belirlendi
YEREL HABERLER Balıkesir'deki kazada hayatını kaybedenlerin isimleri ...
Edremit’teki kaza Ayvalık’ı yaktı15 kişinin öldüğü 17 kişinin yaralandığı otobüste 24 yaşındaki tıp fakültesi son sınıf öğrencisi genç kız da hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Edremit’teki kaza Ayvalık’ı yaktı15 kişinin öldüğü 17 ...
Yakınlarının haber alamadığı emekli astsubay evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yakınlarının haber alamadığı emekli astsubay evinde ...
Yavru keçisi komşusu tarafından tüfekle telef edildi
YEREL HABERLER Yavru keçisi komşusu tarafından tüfekle telef edildi
Alman Vanessa Erdek'te Müslüman oldu Müslüman olan Vanessa, Elif Leyla ismini aldı
YEREL HABERLER Alman Vanessa Erdek'te Müslüman oldu Müslüman olan ...
Balıkesir’de 'Z Kuşağı' aromatik bitkileri tanıdı, parfüm yaptı
YEREL HABERLER Balıkesir’de 'Z Kuşağı' aromatik bitkileri tanıdı, ...
Edremit’te Çamlıbel zeytinyağında marka olacak
YEREL HABERLER Edremit’te Çamlıbel zeytinyağında marka olacak
Ayvalık 1.yaz kitap fuarı açıldı 23 yayınevi ve 23 yazar okurlarıyla buluşacak
YEREL HABERLER Ayvalık 1.yaz kitap fuarı açıldı 23 yayınevi ve 23 ...
Balıkesir'de yolcu otobüsü takla attı: 15 ölü, 17 yaralı (6)
YEREL HABERLER Balıkesir'de yolcu otobüsü takla attı: 15 ölü, 17 ...
Morg önünde büyük acı Teşhis edilen cenazeler ailelerine teslim ediliyor
YEREL HABERLER Morg önünde büyük acı Teşhis edilen cenazeler ...
Balıkesir'de yolcu otobüsü takla attı: 15 ölü, 17 yaralı / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Balıkesir'de yolcu otobüsü takla attı: 15 ölü, 17 ...
Hasta yakınlarının endişeli bekleyişi devam ediyor
YEREL HABERLER Hasta yakınlarının endişeli bekleyişi devam ediyor
Kaza sonrasında yaşadıklarını anlattı: "Yerde bulduğum telefonla 112'yi aramak istedim" "Kazayı şuuru açık şekilde atlatanlardan biri bendim"
YEREL HABERLER Kaza sonrasında yaşadıklarını anlattı: "Yerde ...
Katliam gibi kazaya dakika dakika böyle ilerlediler
YEREL HABERLER Katliam gibi kazaya dakika dakika böyle ilerlediler
Balıkesir’de yaşanan katliam gibi kazanın ardından Vali Şıldak basın mensuplarını bilgilendirdi Balıkesir Valisi Hasan Şıldak: “Toplam 17 yaralımız bulunmaktaydı. 3 vatandaşımızı tedavileri tamamlanarak taburcu etmiş durumdayız”
YEREL HABERLER Balıkesir’de yaşanan katliam gibi kazanın ardından ...
Balıkesir'de yolcu otobüsü takla attı: 15 ölü, 17 yaralı (4)
YEREL HABERLER Balıkesir'de yolcu otobüsü takla attı: 15 ölü, 17 ...
Balıkesir’de 15 kişiye mezar olan otobüs ve kaza yeri drone ile görüntülendi Otobüs uzun süren çalışmanın ardından vinçlerle kaldırıldı
YEREL HABERLER Balıkesir’de 15 kişiye mezar olan otobüs ve kaza yeri ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Erdek’te sürat teknesi faciası Serinlemek için girdiği denizde üzerinden sürat teknesi geçen kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Erdek’te sürat teknesi faciası Serinlemek için ...
Denizde yüzerken sürat teknesinin çarptığı kadın öldü
YEREL HABERLER Denizde yüzerken sürat teknesinin çarptığı kadın öldü
Katliam gibi kazada ölü sayısı 15 oldu Katliam gibi kazada enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediliyor
YEREL HABERLER Katliam gibi kazada ölü sayısı 15 oldu Katliam gibi ...
Balıkesir'de yolcu otobüsü takla attı: 14 ölü, 18 yaralı (3)
YEREL HABERLER Balıkesir'de yolcu otobüsü takla attı: 14 ölü, 18 ...
Balıkesir'de yolcu otobüsü takla attı: 14 ölü, 18 yaralı (2)
YEREL HABERLER Balıkesir'de yolcu otobüsü takla attı: 14 ölü, 18 ...