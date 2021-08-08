Balıkesir´de yolcu otobüse takla attı: 15 ölü, 17 yaralı (8)

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında

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KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Balıkesir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 15 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasında, hayatını kaybedenlerden kimliği belirlenemeyen kişinin, Kerem Başol olduğu bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Merkez BALIKESİR, (DHA)

2021-08-08 20:29:52



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