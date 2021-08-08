Balıkesir'deki kazada vefat edenlerin cenazeleri teslim edildi Hastanede yatan 10 yaralının tedavisi devam ediyor

Bugün sabah saatlerinde Balıkesir'de meydana gelen otobüs kazasında vefat edenlerin cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Kazadan vefat eden 15 vatandaşın cenazeleri nakil araçları ile memleketlerine sevk edildi. Kazada yaralanan 10 vatandaşın tedavileri devam ediyor.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Atatürk Şehir Hastanesinde basın mensuplarına açıklamada bulundu. Kazada 15 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıklayan Vali Şıldak, kazadan çıkarılması gereken dersler olduğunu vurguladı. Kazanın nedenleri, meydana geliş şekli üzerine jandarma tarafından Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda çalışmaların yürütüldüğünü belirten Şıldak, "Bu konuda elde ettiğimiz verileri İçişleri Bakanlığımızla, Emniyet Genel Müdürlüğümüzle paylaşacağız. Ben bir tespiti aktarmak isterim. Kamuoyumuzun, vatandaşlarımızın özellikle duyarlı olmasını istediğimiz bir konunun ne kadar önem taşıdığını anlaması ve görmesi bakımından ibret verici bir hadise. Otobüste 29 yolcu bulunuyordu, ve üç de görevli personel bulunuyordu. İkisi şoför biri muavin pozisyonunda ve bütün vatandaşlarımız ciddi şekilde yaralandılar, on beşini de kaybettik. Ama bir vatandaşımız çok küçük bir yaralanmayla, çok küçük bir hasarla bu kazayı atlattı. Nasıl olduğunu sormak gerekirse emniyet kemerini bağlamıştı. Otobüsün ortalarında oturuyordu hanımefendi ve açıkça bunu ifade etti 'ben uyandığımda kemerimi çözdüm oturduğum yerden kalktım, baktığımda herkes otobüsün dışına fırlamıştı, yerlerde bulunuyorlardı.' diye bir ifadesi olmuştu hastanede sabah saatlerinde görüştüğümüzde. Netice itibariyle her olay çıkarımlar yapılması gereken ve tedbir alınması gereken boyutlarıyla tarafımızdan inceleniyor" ifadelerini kullandı.

Vali Şıldak, kazadan etkilenen vatandaşların işlemlerinin hızlıca koordine edildiği belirterek, "Burada bugün bütün vatandaşlarımızın işlemlerini Sağlık Müdürlüğü, Jandarmamız ve adli süreç olarak en hızlı ve itinalı şekilde sürdürmeye çalıştık. Sayın Milletvekillerimizin de desteğiyle vefat eden, rahmeti Rahmana kavuşan bütün vatandaşlarımızın cenazelerini memleketlerine uğurluyoruz. Şu anda vefat eden 15 vatandaşımızın 12'si memleketlerine gönderildi ve üç vatandaşımız da yine cenaze nakil araçlarımızla memleketlerine, toprağa verilecekleri yerlere gönderiliyor. Bunların da işlemleri bitmek üzere, yaralılarımızın durumu da, hastanemizde yatan sadece 10 yaralımız kaldı. Bunların da dört ila beşinin durumunun hala kritik olduğunu söyleyebiliriz, diğerlerinin durumu daha iyi. İnşallah onların hepsinin şifa bulmasını Allah'tan temenni ediyoruz." şeklinde konuştu.

Hayatını kaybeden bütün vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Şıldak, devletin imkanlarını seferber edip kaza sonrasındaki bütün işlemleri en hızlı ve koordineli şekilde gerçekleştirmeye çalıştıklarını belirtti.

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