Bem-Bir-Sen'den yangın bölgesine ziyaret

BemBirSen sendikası devam eden yangınların en etkili olduğu bölgelerden MuğlaMarmaris'te Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerini ziyaret etti.

Balıkesir BemBirSen' den yapılan açıklamada, "Yangına koşarak giden, uyku nedir bilmeyen, evlerinden ayrı günlerdir Yeşil Vatan savunması yapan Kahraman İtfaiye Memurlarımızın ihtiyaçları noktasında BemBirSen olarak her daim hazır olduğumuzu ifade ederek, gıda, temel ihtiyaçlar, ilaç ve tıbbi malzemeler ve muhtelif ihtiyaçlar olmak üzere İtfaiye Memurlarımıza destekte bulunduk. Ege ve Akdeniz Bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarını söndürmek için insanüstü bir gayret sergileyen itfaiye ekiplerimizin vermiş olduğu kahramanca mücadeleden ötürü minnettarız. 50 dereceyi aşan zorlu sıcaklıkta özveriyle çalışarak Vatan Savunması yapan Kahramanlarımıza yangınların en kısa sürede söndürülmesi ile kazasız belasız evlerine dönmelerini temenni ediyoruz. Her bir İtfaiye Memurumuza ayrı ayrı teşekkürler ediyorum" açıklaması yapıldı.

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