Balıkesir'deki otobüs kazasında ölen 2 kişi Edremit ve Burhaniye'de toprağa verildi

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Fatih Emrah ERDOĞANAbdulkadir AYDINIŞIKSefer TALAY/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR'de meydana gelen otobüs kazasında yaşamını yitiren 15 kişiden Akın Duru (45) Edremit, Nurten Eruçar (57) ise Burhaniye ilçesinde toprağa verildi.

Balıkesir-Edremit karayolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında dün otobüsün tarlaya devrilmesi sonucu 15 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi de yaralandı. Kazada ölenlerden Akın Duru´nun cenazesi, ailesi tarafından Edremit Devlet Hastanesi´nin morgundan alındı. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan memleketi Edremit'e gelmek üzere otobüse bindiği belirtilen Akın Duru için bugün öğle namazının ardından Eğilmez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Akın Duru, Edremit Kabristanlığı´na defnedildi.

Aynı kazada hayatını kaybeden Nurten Eruçar'ın cenazesi de Burhaniye ilçesi Hacı Enver Gencer Camisi´nde kılınan cenaze namazının ardından Geriş Mezarlığı´nda toprağa verildi. Kocaeli'nde ailesinin yanında yaklaşık 1,5 ay kalan Eruçar'ın, memleketi Burhaniye'ye dönmek üzere otobüse bindiği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN-Abdulkadir AYDINIŞIK-Sefer TALAY

2021-08-09 15:45:46



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