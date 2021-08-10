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Avrupalı Seçim Destinasyonları Ödülü'nü Bakan Ersoy verdi

İHA

Avrupalı Seçim Destinasyonları Ödülü'nü Bakan Ersoy verdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında Sağlık ve Esenlik Turizmi konulu “Avrupalı Seçkin Turist Destinasyonu Ödülü” ve Aeneas Rotası Avrupa Konseyi Kültür Rotası Sertifikası törenine katıldı.

Avlu Kongre Merkezi’nde düzenlenen törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Türkiye’nin yerel, özgün ve doğal değerleri açısından zengin tüm bölgelerinde önemli kültürel etkileşim izlerini taşıyan; tarihi yapıları, antik yolları, yerleşimleri kapsayan güzergahlar oluşturarak bu değerlerin korunmasını ve tanıtılmasını amaçlandığını belirterek, Balıkesir’in de bu yönde büyük potansiyeli olduğuna dikkat çekti.

Ersoy: “EDEN Projesi Avrupa turist destinasyonlarını yönlendiriyor”
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:
“Kısa adı EDEN olan Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi, Avrupa turist destinasyonlarının ortak ve farklı özelliklerine ayrıca barındırdığı değerlere dikkat çekmeyi; turizmin sosyal, kültürel ve çevresel sürdürülebilirliğini sağlayarak ekonomik gelişmeyi teşvik etmeyi amaçlayan bir çalışmadır. Bu kapsamda Avrupa Komisyonu her yıl yeni bir tema belirleyerek program açar. Başvurusu uygun bulunan ülkelerin seçtiği ulusal destinasyonlara 'Avrupalı Seçkin Turist Destinasyonu Ödülü' verilir ve Avrupa çapında tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilir."

"7 ulusal 25 finalist destinasyon çalışması var"
"Bakanlık olarak biz 2016 ve 2017 yılları hariç olmak üzere 20082019 yılları arasında bu programa dahil olarak 7 ulusal ve 25 finalist destinasyonu çalışmalara dahil etmiş bulunuyoruz." ifadesini kullanan Bakan Ersoy, "Belirlenen temalar çerçevesinde Gaziantep ili, Sakarya ili Taraklı ilçesi, Ankara AltındağHamamönü Kentsel Tasarım ve Sağlıklaştırma Destinasyonu, BitlisNemrut Krater Gölü, Kars Kuyucuk Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve EdirneTarihi Kırkpınar Etkinlikleri ulusal destinasyon seçilmiştir. 2019 yılının ulusal destinasyonu ise Sağlık ve Esenlik Turizmi temasıyla Balıkesir olmuştur. Emeği geçen herkesi kutluyor, Balıkesir’in kültür ve turizm hayatına değerli katkılar sunmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

“Aeneas Rotası Balıkesir’den başlıyor”
"İkinci ve yine çok önemli bir başarı olarak 'Aeneas Rotası' Avrupa Konseyi Kültür Rotası Sertifikası almaya hak kazanmıştır." açıklamasında bulunan Ersoy, "Bu uluslararası rota Türkiye'de Truva'dan çıkıp, Edremit Antandros’tan denize açılmakta; Yunanistan, Arnavutluk, Tunus ve İtalya üzerinde devam etmektedir. Aeneas, Avrupa Konseyi Kültür Rotaları programının ilk arkeolojik rotası olmasıyla da ciddi bir değer taşımaktadır. Bu güzergâh, söz konusu beş ülkenin UNESCO Dünya Miras Listesi’nde bulunan ören yerlerini, arkeolojik sit alanları ile kırsal ve doğal alanlarını birbirine bağlamaktadır. Aeneas Rotası'nın Avrupa Konseyi Kültür Rotaları Sertifikası almasıyla birlikte ülkemizden geçen sertifikalı kültür rotalarının sayısı yediye yükselmiştir. Avrupa Yahudi Mirası Rotası, Zeytin Ağacı Rotası, Avrupa Termal Şehirler Rotası, Demir Perde Bisiklet Rotası, Avrupa Sanayi Mirası Rotası ve Avrupa Seramik Rotası diğer sertifikalı rotalarımızdır." şeklinde konuştu.

“Balıkesir pilot illerimizden bir tanesi”
Bakan Ersoy, "Turisti alışıldık konfor alanından çekip çıkarmak, önce ülkemize ardından değişik bölge ve illerimize yönlendirmek ciddi bir önem taşıyor." diyerek sözlerine şöyle devam etti: "İnsanlara farklı turizm alternatiflerini hatta aynı anda birden fazlasını deneyimleyebileceği rotalar sunmak bizim bu amacımıza ulaşmamızı sağlayacak bir etkendir. Gerek şehirlerimizin dahil olduğu uluslararası rotalar gerekse sınırlarımızın içinde oluşturacağımız güzergâhlar birer ayrıcalık olarak insanların ülkemizi tercih etmesine ayrıca misafirlerimizin kalış sürelerini uzatmalarına güçlü bir neden teşkil edecektir. Bildiğiniz üzere, Bakanlığımız Tanıtma Genel Müdürlüğü ile Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansı bünyesinde, ulusal ve uluslararası alanda illerin ve alt destinasyonların daha etkin tanıtımının yapılması amacıyla 'İl Tanıtım ve Geliştirme Programı' başlatıldı. Sürdürülebilir bir iş birliği modeli geliştirmeye yönelik bu çalışma kapsamında 81 ilimizin tamamında İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu yapısı oluşturulmasını hedefliyoruz. Seçilen 7 pilot il ile çalışmalara başladık. Balıkesir de kurul ve iş birliği modeline yatkın yapısı göz önünde bulundurularak pilot illerimizden biri olarak seçilmiştir."

“Gastronomiden inanca farklı temalarda rotalarımız var”
Bakan Ersoy, şunları kaydetti: "Biz, Türkiye’nin yerel, özgün ve doğal değerleri açısından zengin tüm bölgelerinde önemli kültürel etkileşim izlerini taşıyan; tarihi yapıları, antik yolları, yerleşimleri kapsayan güzergahlar oluşturarak bu değerlerin korunmasını ve tanıtılmasını amaçlıyoruz. İpek Yolu, St. Paul Yolu, Likya, Pisidia, Karya, Frigya gibi antik medeniyetleri kapsayan yürüyüş ve bisiklet yolları; Evliya Çelebi, Mimar Sinan gibi kültür rotaları bunlara örnek verilebilir. Gastronomiden inanca kadar farklı temalar etrafında geliştirdiğimiz rotalarımızla salgın sonrası gelişen alternatif turizm yaklaşımlarına da cevap verebilmeyi hedefliyoruz. Yerel kalkınmayı, farklı turizm türlerini ve bölgelerini destekleyecek güzergahlara öncelik veriyoruz. Bugün baktığımızda bisiklette dört farklı bölgede 100’e yakın rotamız mevcut. Bu rotalar, bölgelerde bisiklet türlerine göre ayrılıyor ve tarihi değerlerin, doğal güzelliklerin arasından geçiyorlar. Ayrıca gastronomi turizmi ile kültür turizmine katkıda bulunacak şekilde hazırlanıyorlar. Gastronomi rotalarımız ise farklı bölgelerdeki yerel kültürlerin mutfaklarını, doğal ve coğrafi işaretli ürünlerini içine alacak şekilde oluşturuldu. İlgilisine, kısa mesafede tanıyabilecekleri onlarca farklı gastronomik değeri bir rota halinde sunuyoruz. Türkiye’nin tüm bölgelerinden onlarca yürüyüş rotamız var. Tamamı kullanıma hazır halde GoTürkiye.com platformunda yer alıyor. Yedi bölgemizden 30 tane inanç rotası oluşturduk. Topraklarımızda iz bırakmış birçok farklı inanca ait ibadethaneleri ve kutsal mekanları birbirine bağlayan bu rotaları, ziyaretçilerin belli bir tema içerisinde gezip görebilecekleri şekilde onlara tanıtıyoruz. Bunların dışında UNESCO ve Avrupa Bisikletliler Federasyonu gibi uluslararası kuruluşlar tarafından kabul gören rotalarımız var. Ayrıca UNESCO’nun Avrupa Kültür Rotaları Ağı’na da dahiliz."

“Yeni hedeflere yolumuzu çizmemiz gerekiyor”
Bakan Ersoy, "Bütün çalışmalarımız gibi rotalarımızın amacı da sahip olduğumuz rakipsiz kültür, tarih, doğa ve medeniyet zenginliğini koruyarak onları ülkemiz ve insanımız için bir kazanca ve faydaya dönüştürmektir." ifadesini kullanarak şunları kaydetti: "Bu yolda atılan her adım, elde edilen her başarı bizi önce hedeflerimize ulaştıracak ardından ise yeni hedeflere giden yolu çizmemizi sağlayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle hem 'Avrupalı Seçkin Turist Destinasyonu Ödülü' için hem de Aeneas Rotası'nın Avrupa Konseyi Kültür Rotaları Sertifikası alması sebebiyle, ilgili çalışmalara emek veren herkesi kutluyorum.”

Düzenlenen törene Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Milletvekilleri Belgin Uygur ve Dr. Mustafa Canbey’in yanı sıra BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, BANÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir ile birlikte ödülün alınmasında emeği geçen kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

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