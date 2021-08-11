Dursunbey Panayırı'nın 86'ıncısı başladı

Balıkesir bölgesinin en büyük panayırlarından biri olma özelliğini elinde bulunduran Dursunbey Panayırı’nın 86’ncısı başladı.

Dursunbey’de her yıl geleneksel olarak yapılan emtia panayırı geleneksel tarihi olan 10 Ağustos’ta başladı. Bu yıl 86. sı gerçekleşen Dursunbey Panayır’ına esnafın ilgisi oldukça yoğun olurken, panayır alanında satış için ayrılan 530 parselin tamamı satıldı. İlçe dışından gelen bir çok esnaf yer kalmaması sebebi ile geri dönmek zorunda kaldı. İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Covid19 aşı uygulama istasyonunun oluşturulduğu panayır alanında, aşı olmak isteyen vatandaşlar randevuya gerek kalmadan aşılarını olabildi.

İlk gün vatandaşların ilgisinin yoğun olduğu panayırın 15 Ağustos tarihine kadar süreceği ve son gün toplu sünnet şöleninin yapılacağı bildirildi.

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