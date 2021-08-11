“Yabani/Untamed” sergisi Ayvalık Ayazması’nda

Fotoğraf sanatçısı Ali Kabaş’ın “Yabani/Untamed” adını verdiği, Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz sahillerini paramotoruyla uçarak fotoğrafladığı karelerden oluşan sergisi Ayvalık Ayazması’nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Büyük emek ve özveriyle 2003 yılından beri fotoğrafladığı ve Türkiye’nin muhteşem bakirlikteki kıyılarını gözler önüne seren Yabani Sergisi Ayvalık Ayazması’nda 15 Ağustos tarihine kadar gezilebilecek. Serginin açılışını yapan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, muhteşem fotoğrafların yer aldığı sergiye ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi. Başkan Ergin, “Ülkemizin bakir kalmış ve korunmuş bölgelerinden çekilen birbirinden güzel fotoğrafları izlerken, Ayvalık’ın doğasını korumakla, gelecek nesillere ne büyük bir miras bıraktığımızı görmenin mutluluğunu yaşıyorum. Sanatçımızdan Ayvalık’ımızın da doğal güzelliklerini fotoğraflamasını istiyoruz” dedi.

Fotoğraf sanatçısı Ali Kabaş da “Ben çok kısaca bu sergiyi nasıl oluştu onu anlatayım. 2003 yılından beri paramotor ile uçuyorum. Sırtımda motor var. Düz bir yerden havalanıyorum havada 23 saat kalabiliyorum. Bir yere ya da aynı yere iniyorum. İki yıl boyunca daha önce iki sergi açmıştım havadan çektiğim fotoğraflarla. Bu sergi içinde şöyle bir fikir gelişti.”dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.