Burhaniye’de Reşitköy Barajı inşaatı hızlandı

Burhaniye ilçesinde, tarımda üretim ve istihdamını arttıracak ve tarımsal ekonomiyi canlandıracak olan prestij projelerden olan Reşitköy Barajı'nda inşaat süreci hızlanıyor. AK Parti İlçe Başkan Yardımcıları Güven Buluş, Raif Çokçetin ve Turhan Güler , DSİ 25.Bölge Müdürlüğü Bölge Müdür Yardımcısı Muharrem Çağlancı ve ilgili birim amirleri ile birlikte baraj inşaat sahasında incelemelerde bulundu.

DSİ 25. Bölge Müdür Yardımcısı Muharrem Çağlancı ile görüşen AK Parti İlçe Başkan Yardımcıları, baraj inşaatının hızlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Çalışmaların çok iyi gittiğini anlatan Güven Buluş, “42, 5 metre yüksekliğinde ve 92,3 milyon metreküp su hacmine sahip olacak barajda inşaatın yaklaşık % 30'unun tamamlandığını öğrendik. Müdür Yardımcısı Çağlancı, bu yıl içinde dolgu çalışmasının başlayacağını ve 2022 yılında da barajın bitirileceğini söyledi. Aynı zamanda sulamasının da 2022 yılında ihale edileceğini ve baraj hizmete girdiği andan itibaren Burhaniye ve Gömeç ilçelerinde 63 bin dekar alanın sulu tarıma açılacağını belirtti .Reşitköy Barajı, tarım ekonomisi başta olmak üzere ilçe ekonomisinde de ciddi bir kazanım olacak. Burhaniye'deki tüm yatırımların ve girişimlerin destekçisi olacağız. Bunun için el birliği ile çalışıyoruz” dedi.

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