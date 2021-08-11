Onursal Başkan Uslu’dan Belediye Başkanı Ergin’e nazik teşekkür

Balıkesir’in Aymalık ilçesinde, Sahil Kent Mahallesi Engürü Sitesi Onursal Başkanı Gürsel Uslu, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’i makamında ziyaret etti.

Samimi bir ortamda sohbet havasında gerçekleşen ziyaret sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Gürsel Uslu, “Uluslararası alandaki en prestijli plaj statüsü olan, ilimizin ve ilçemizin marka değerini artıran Mavi Bayrak’lı plajlara verdiği önem, bu önem neticesinde belediye bünyesindeki ve ilçe sınırları içerisindeki diğer tesislere yapmış olduğu özverili çalışma ve katkılardan dolayı Mesut Ergin’e teşekkür ediyorum.” dedi.

Sitelerinde iki Mavi Bayraklı plaja sahip olduklarını belirten Uslu, bu kalite ve standardını uzun yıllar sürdürebilmeyi ve daha iyiye götürebilmeyi temenni ettiğini ifade etti.

Bu yıl Ayvalık Belediyesi’nin yaptığı uçkunla mücadele çalışmaları sayesinde Engürü Sitesi ve çevre sitelerde sivrisinek sorunu yaşamadıklarını kaydeden Gürsel Uslu; uçkunla mücadelenin çok kapsamlı ve zahmetli olduğunu bildiğini, bahar aylarından itibaren yapılmaya başlanan larvasit ilaçlama ve yazın yapılan havadan ilaçlama uygulamaları sayesinde rahat ve sineksiz bir yaz sezonu geçirdiklerini belirtti.

Ayvalık Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Sahil Kent Mahallesi genelinde, periyodik olarak sürdürülen çevre temizliği ve peyzaj çalışmalarından ziyadesiyle memnun olduklarını daha güzel ve temiz bir Ayvalık için yapılan bu çalışmaların tüm mahalle halkı tarafından takdirle karşılandığını kaydeden Uslu, “Bahsi geçen hususlardaki yüksek ilgi ve alakaları sebebiyle Ayvalık Belediye Başkanımız Mesut Ergin nezdinde tüm Ayvalık Belediyesi çalışanlarına teşekkür ediyorum. Sitemizde yıllardan beri çözülmeyi bekleyen bir altyapı sorunumuz mevcut. Bu sebeple sıklıkla su patlaklarıyla mücadele etmek ve yollarımızı kazıp yeniden inşa etmek durumunda kalıyoruz. Bu durum hem su kesintilerine hem yollarımızın bozulmasına hem de kaynak israfına yol açıyor. Altyapı sorunun çözümü için BASKİ yetkililerine müracaat ettik. BASKİ Genel Müdürlüğü ve diğer yetkililerle yapılan görüşmeler sonucu vaki talebimiz uygun görülerek sitemizin alt yapısı ile ilgili uygulamanın Eylül/Ekim aylarında başlanabileceği müjdesini aldık. Altyapı yenilemesi için yapılacak olan kazı çalışmalarıyla eşzamanlı olarak; sitemizde direklerle havadan dağılan elektrik, telefon ve internet hatlarının da yeni yönetmeliğe uygun olarak yeraltına alınması için yetkili kurumlara gerekli müracaatlarda bulunduk. Bu konuyu yaptığımız görüşmede Sayın Mesut Ergin ile paylaştım. Bütün bu çalışmaların su hattı için yapılacak olan kazı çalışmalarıyla eşzamanlı yapılmasının çok daha ekonomik olacağı, yollarımızı tekrar tekrar kazmak ve tamir yapma zahmetinden kurtulacağımızı kendisine ilettim.” diye konuştu.

Sahil Kent Mahallesi sakinlerinin Mesut Ergin’in göreve geldiği günden itibaren yaptığı çalışmaları takdirle karşıladığını ifade eden Engürü Sitesi Onursal Başkanı Gürsel Uslu, sitelerinde yapılacak olan altyapı çalışmalarının yol yapımı safhasında Mesut Ergin nazdinde Ayvalık Belediyesi ’nden destek talebinde bulunduklarını da sözlerine ekledi.

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