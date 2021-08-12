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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkanlardan Pamukçu’ya Ziyaret

İHA

Başkanlardan Pamukçu’ya Ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı Pamukçu mahallesinde vatandaşlar ile bir araya geldi.
Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Büyükşehir Başkan Vekili Yasin Sagay, Baski Genel Müdürü İzzet Günal, Ak Parti Altıeylül İlçe Başkanı Ömer Munis ve ilçe teşkilatı Pamukçu mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkanlar mahalle sakinleriyle sohbet ederek, taleplerini dinledi.
KırsalMerkez mahalle ayrımının ve fiziksel farkın ortadan kaldırılması için gece gündüz çalıştıklarını belirten Başkan Avcı, “Göreve geldiğimizden bu güne kadar kırsal mahallelerimize birçok yatırım yaptık. Seçim çalışmalarında ne söz verdiysek birer birer yerine getiriyoruz. Sosyal tesisler, muhtarlık binaları, parklar, çocuk oyun alanları gibi daha nice hizmetleri kırsalda ki vatandaşlarımızla buluşturduk. Bunun yanında 1 milyon metrekarenin üzerinde kilitli parke taşıyla vatandaşlarımızın yaşam konforunu yükselttik. Gerek Büyükşehir Belediyemiz, gerek bizler istiyoruz ki kırsal ile merkez arasında yaşam kalitesi anlamında bir fark kalmasın. Bunun içinde çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Bizler milletimize en iyi şekilde hizmet etmek için bu yola çıktık. Elimizde ki kaynakları en verimli şekilde, milletimiz için kullanmayı sürdürecek, Büyükşehir Belediyemizle birlikte hizmet çıtamızı daha yukarılara çıkaracağız inşallah. Rabbim bizlere daha nice hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” dedi.
Göreve geldikleri günden bu yana vatandaş odaklı çalıştıklarını ve hiçbir ayrım gözetmeksizin hizmetlerini sürdürdüklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz. “ Bizler Balıkesirli hemşehrilerimizin teveccühleriyle göreve gelir gelmez şehrimizin ihtiyaçları konusunda çalışmalarımızı başlattık. Bu güne kadar ulaşım, altyapı, çevre, imar ve daha nice alanlarda çalışmalar yaptık. Gencinden yaşlısına vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak, yaşam konforlarını arttıracak birçok hizmeti vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Altıeylül Belediyemiz ve bizler el ele vererek uyum içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
Yöre halkının talep ve önerileri doğrultusunda hizmet vereceklerini ifade eden Başkan Yılmaz. “Biz halkımızı hizmet için ziyaret eden ve vatandaşlarımızın sorunlarını yerinde dinleyen bir anlayışa sahibiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi sıkılmadık el alınmadık gönül bırakmayacağız. Balıkesir’i daha güzel, daha yaşanabilir hale getirmenin yolu halkla birlikte karar verip, uygulamaktan geçer. Zira biz Balıkesir’i birlikte yönetiyoruz. Bu anlayışla vatandaşlarımızı ziyaret ederek onları dinliyor, hizmetlerimizi çözüm odaklı hale getiriyoruz” dedi.
Başkanların ve beraberindekilerin mahallerine yaptığı ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise, "Başkanlarımızın buraya gelip ilgilenmeleri ve sorunlarımızı dinlemeleri bizleri çok mutlu ediyor. Kendilerine teşekkür ederiz" diye konuştular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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