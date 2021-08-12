Erdek Kurbağalıdere plajında temizlik çalışması

Erdek Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekibi, “Kurbağalıdere” plajında, akşam saatlerinde vatandaşları çevreyi koruma konusunda bilgilendirip, çöp topladılar.

Kurbağalı sahilinde oturan vatandaşların ve Erdek Kaymakamlığı personelinin de destek verdiği sahil temizliğine Zeytinli Mahallesi Muhtarı Ali Aydın ve Erdek Belediyesi Müdürü Öznur Alakuş'ta katıldı.

Öznur Alakuş’un müdürlüğündeki personelin bilgilendirme ve denetleme çalışmasına, görevlilerden birinin köpeği olan Volka da katılarak çöp topladı. Vatandaşlar, Erdek’in temiz bir kent olması için bu çeşit çalışma ve denetimleri desteklediklerini belirttiler.

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