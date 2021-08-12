Balıkesir'de polisten 5 uyuşturucu şüphelisine operasyon

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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli şahıs gözaltına aldı. Polis ekipleri, çok miktarda uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti, kullanımı, sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda il merkezinde 2 farklı adrese yüklü miktarda uyuşturucu madde getirildiği istihbaratına istinaden belirlenen her iki adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Aramalar sonucunda 5 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 908,94 gram metamfetamin, 1 kilo 958 gram bonzai, 2 bin 32 adet extasy maddesi, 1 adet hassas terazi ve 9 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

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