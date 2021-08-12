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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Yılmaz, Karesi ilçesi muhtarlarını dinledi

DHA

Başkan Yılmaz, Karesi ilçesi muhtarlarını dinledi


BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi ilçesinde görev yapan muhtarlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen programda; Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Karesi ilçesinde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.Programda muhtarlara seslenen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, 70 mahallenin her birine hizmet götürmeye çalıştıklarını belirtti. Orkan, "Temizlik işleriyle, park bahçeleriyle, fen işleriyle elimizden geldiğince mahallelerimize ve köylerimize yetişmeye çalışıyoruz. Bizim, sadece ilçe belediyesi olarak hepsine yetişme imkanımız yok. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz´a teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyemizin yanımızda olması, bize destek vermesi yaptığımız ve yapacağımız işlerde çok önemli" dedi.EN BÜYÜK SAĞDUYU MUHTARLARIMIZA AİTBalıkesir´in, pandemi sürecinde diğer illerle karşılaştırıldığında verilerinin olumlu olduğunu söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz "20 ilçe belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız ve muhtarlarımızla hep beraber süreci iyi yönettik. Bu konuda Cumhurbaşkanımızdan da bakanlarımızdan da teşekkür aldık; sizlere iletmek istiyorum. Burada en büyük sağduyu muhtarlarımıza ait. Çünkü onlardan kaynaklı bir organizasyon oldu. Emeğinize sağlık, iyi atlattık. İnşallah pandemi tekrar başlamaz" diye konuştu.MUHTARLAR TALEPLERİNİ BAŞKANLARA İLETTİBüyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Su ve Kanalizasyon İşleri (BASKİ) Genel Müdürü İzzet Günal da programda muhtarlara su faturaları ve abonelikler hakkında bilgi verdi. Günal; "Suyumuza sahip çıkarsak gelecek nesillerimize de sahip çıkmış oluruz." dedi. Konuşmaların ardından Karesili muhtarlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ive Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan´a taleplerini iletti.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez
2021-08-12 16:13:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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