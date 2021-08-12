Edremit Kitap Fuarı’nın ikinci gün de sona erdi Sabahattin Ali ata ocağı Edremit’te anıldı

“Ölmez Ağacın Gölgesinde Kitap” sloganıyla düzenlenen 4. Edremit Kitap Fuarı’nın ikinci gününe Edremit ve Sabahattin Ali damga vurdu. 4. Edremit Kitap Fuarı’nın ikinci gününde konuşan Filiz Ali, “Babam Sabahattin Ali hayatta olsaydı, kendisi için açılan anı evine çok sevinecekti. Edremit onun annebaba ocağı idi. Babama sahip çıkan tüm Edremitlilere teşekkür ediyorum” dedi.

Edremit Kitap Fuarı’nın ikinci gününde Balıkesir Üniversitesi Edremit Sivil Havacılık Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Abdullah Soykan, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Tan, Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, Turizmci İş insanı Murat Bostancıoğlu ve Tarihçi Sinan Kahyaoğlu Edremit’in 3T’sini (Tarih, Turizm, Tarım) konuştular. Tarihi, turizmi ve tarımıyla Edremit’in tüm gerçeklerinin anlatıldığı program büyük beğeniyle izlendi.

Sabahattin Ali’nin kızı Filiz Ali ve Sabahattin Ali belgeselini yapan gazeteci Nebil Özgentürk’ün katıldığı programda ise duygusal anlar yaşandı. Özgentürk, “Önceden rock şenlikleri için geldiğim Edremit’te bu kez kitap şenlikleri için Edremit’li Sabahattin Ali için buradayım. Sabahattin Ali’nin ata toprakları olan Edremit’te o’nu anıyoruz, bugün ziyaret ettiğim Sabahattin Ali Anı Evi’ni de çok beğendim” derken, etkinliğe canlı bağlanan Filiz Ali de “Babam hayatta olsa idi Çok sevinecekti. Edremit onun annebaba ocağı idi. Babama sahip çıkan tüm Edremitlilere teşekkür ediyorum” dedi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan da biz artık Sabahattin Ali’ye “Edremit’in Sabahattin Ali’si diyoruz. Önümüzdeki günlerde Şükrü Tunar Kültür Merkezi önünde yeni düzenleyeceğimiz alana Sabahattin Ali Kültür ve Sanat Alanı adını vereceğiz, Sabahattin Ali’nin Edremit’te yaşarken sık sık kullandığı Akçay Belediye Plajına ise Sabahattin Ali Plajı adını vereceğiz. Çünkü onu ölümsüzleştirmek ve yaşatmak istiyoruz” dedi.

Türkiye Yazarlar Sendikası’nın Balıkesirli ve Edremitli yazarları Nükhet Eren ve Bülent Güldal, Sabahattin Ali’nin yakın arkadaşı Edremitli şair Mustafa Seyit Sütüven’in hayatından kesitlerin anlatıp ve şiirlerini okudular. Yazar Bülent Güldal, Sabahattin Ali’nin yazıları ile Körfez’den dünyaya açılan bir kimlik olduğunu, Mustafa Seyit Sütüven’in de şiirleri ile dünyaya açılan bir değer olduğunu vurguladı.

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