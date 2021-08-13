Gönen büyük motokros organizasyonuna hazırlanıyor

Türkiye Motokros Şampiyonası 3. Ayak yarışı 2526 Eylül'de Prof. Dr. Haydar Baş anısına Gönen Belediyesi Şakir Şenkalaycı Motokros parkurunda gerçekleştirilecek. Bu büyük organizasyon öncesinde Motokros Şampiyonasına katılacak sporcuların antrenmanları Gönen'de devam ediyor.

Önceki yıllarda birçok şampiyonaya ev sahipliği yapan Gönen'de pandemi dolayısıyla ara verilen bir yılın ardından yarışların hazırlıkları son sürat devam ediyor. Gönen Belediye Başkanlığı'na bağlı ekiplerin parkurda iyileştirme çalışmalarının ardından şampiyonaya katılacak olan 7 'den 70'e birçok sporcu antrenmanlar için Gönen Belediyesi Şakir Şenkalaycı Motokros Parkuru'nu tercih etti.

Bu büyük organizasyon öncesi açıklamalarda bulunan MX Türkiye Şampiyonu Şakir Şenkalaycı, "Gönen'de bundan önceki yıllarda Gönen İlçe Kaymakamlığımız, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, Gönen İlçe Belediye Başkanlığımız, Balıkesir İl ve Gönen İlçe Spor Müdürlüğümüz ve diğer kurumlarımız sayesinde şampiyonalar gerçekleştirdik. Pandemi dolayısıyla ara verdiğimiz bir yılın ardından yaklaşık 150 sporcunun yer alacağı ve bunun yanında çeşitli sürprizler, organizasyonlar ile Rahmetli Profesör Doktor Haydar Baş anısına Türkiye Motokros Şampiyonası 3. Ayak yarışını 2526 Eylül tarihlerinde Gönen'de Gönen Belediyesi Şakir Şenkalaycı Motokros Parkurunda gerçekleştireceğiz. Bu büyük organizasyonda bizleri yalnız bırakmayan tüm kurumlara ve şahıslara şimdiden şükranlarımı sunarım" dedi.

Gönen'de heyecanın katlanarak arttığı bu günlerde motokros şampiyonlarından Mustafa Çetin'in idaresindeki sporcuların Gönen Belediyesi Şakir Şenkalaycı Motokros Parkuru'nda antrenmanları devam ediyor. Hem fiziki anlamda hem de metropollere yakınlığının yanı sıra Avrupa normlarında ülkemizin en güzel parkuruna sahip olan Gönen'de gerçekleştirilecek olan Rahmetli Prof. Dr. Haydar Baş anısına Türkiye Motokros Şampiyonası 3. Ayak yarışlarında büyük sürpriz ve organizasyonlar bekleniyor.

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