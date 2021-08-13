Balıkesir İtfaiyesi yurdun her yerinde göreve hazır Balıkesir İtfaiyesi sel bölgesine yardım için yola çıktı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri; yurdun her yerinde, ihtiyaç dâhilinde görev yapmaya devam ediyor. Yangın bölgelerinde çalışmalarına devam eden ekipler, sel bölgelerine de yardım etmek amacıyla; 5 araç ve 18 personel olarak dün gece Sinop’a doğru yola çıktı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Başkan Yücel Yılmaz’ın talimatıyla şiddetli yağışla birlikte gelen sel felaketinin yaşandığı Batı ve Orta Karadeniz’e yardıma eli uzatmak için dün gece yola çıktı. Sinop’a doğru yola çıkan Balıkesir İtfaiyesi bünyesinde görev yapan 4’ü dalgıç, 18 personel, beraberinde;1 öncü araç, 2 adet 44 arazi aracı, 1 vidanjör ve 1 çok amaçlı vinçli itfaiye aracı olmak üzere 5 araç, 2 kurtarma botu, 6 motopomp, 6 dalgıç pompa ve 1 aydınlatma kulesi ile sel bölgesinde görev yapacak.

Aramakurtarma faaliyetlerinde çalışacaklar

Balıkesir İtfaiyesi ekipleri, bölgede bulunan ekiplerle birlikte koordineli olarak sel felaketi nedeniyle yıkılan binalarda devam eden aramakurtarma faaliyetlerinde aralıksız çalışacak.

Ayrıca Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı ve aynı zamanda Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneği (TİBDER) Başkanı Halil Yılmaz’ın koordinesinde; 10 araç ve 28 personel ile Milas ve Marmaris’teki yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına da devam eden Balıkesir İtfaiyesi ekipleri, deneyimli ve nitelikli personeliyle ihtiyaç dâhilinde yurdun her yerinde özverili bir şekilde görevini yapıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.