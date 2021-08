Balıkesir İtfaiyesi sel bölgesine yardım için yola çıktı

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Daire Başkanlığına bağlı ekipleri, ülke genelindeki afet olaylarına müdahaleye devam ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Ekiplerimiz, yurdun her yerinde, ihtiyaç dahilinde görev yapmaya devam ediyor. Yangın bölgelerinde çalışmalarına devam eden ekipler, sel bölgelerine de yardım etmek amacıyla 5 araç ve 18 personel olarak dün gece Sinop´a yola çıktı" dedi. Başkan Yılmaz, 2021 yılı başında verdiği talimatla, "`Çevrede ne olursa olsun, talimat beklemeden inisiyatif alıp, en yakın ekiplerimiz, her türlü ihtiyaca cevap verecek şekilde direkt gitsin´ demişti.Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, şiddetli yağışla birlikte gelen sel felaketinin yaşandığı Batı ve Orta Karadeniz´e destek olmak amacıyla dün gece yola çıktı. Sinop´a doğru yola çıkan Balıkesir İtfaiyesi bünyesinde görev yapan 4´ü dalgıç, 18 personel, beraberinde 1 öncü araç, 2 adet 4×4 arazi aracı, 1 vidanjör ve 1 çok amaçlı vinçli itfaiye aracı olmak üzere 5 araç, 2 kurtarma botu, 6 motopomp, 6 dalgıç pompa ve 1 aydınlatma kulesi ile sel bölgesinde görev yapacak.Balıkesir İtfaiyesi ekipleri, bölgede bulunan ekiplerle birlikte koordineli olarak sel felaketi nedeniyle yıkılan binalarda devam eden arama-kurtarma faaliyetlerine katılacak.Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı ve aynı zamanda Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneği (TİBDER) Başkanı olan Halil Yılmaz´ın koordinesinde; 10 araç ve 28 personelimiz, Milas ve Marmaris´teki yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına da devam ediyor. Ekiplerimiz, deneyimli ve nitelikli personeliyle ihtiyaç dahilinde yurdun her yerinde özverili bir şekilde görevini yapıyor" dedi.TALİMAT BEKLEMEDEN HAREKETBalıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İtfaiye Daire Başkanlığına verdiği talimatla, olası afet durumlarında emir beklemeden müdahale edilmesi için bilgilendirme yapmıştı. Başkan Yılmaz, 2021 yılı başında yaptığı açıklamada, "Emir ikinci tekrarı yapmaya gerek yok. Bir kere söylüyoruz, `Çevrede ne olursa olsun, talimat beklemeden inisiyatif alıp, en yakın ekiplerimiz, her türlü ihtiyaca cevap verecek şekilde direkt gitsin.´ Varsın biz boşuna gitmiş olalım. `Size gerek yoktu´ desinler. Ama bir hayatı kurtarmak, dakikayla oluyorsa, hiçbir şey beklemeden, bir yerde deprem oldu, bir yerde sel oldu, bir yerde afat var; bununla ilgili İtfaiye Daire Başkanlığımız talimatlı" demişti.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir

2021-08-13 14:49:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.