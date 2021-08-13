Dursunbey’de otluk alanda çıkan yangın korkuttu

Balıkesir’in Dursunbey ilçesine bağlı Resuller Mahallesi otluk alanda çıkan yangın korkuttu. Otluk alanda başlayan ve kısa sürede büyüyen yangına bölgede yaşayan mahalle sakinleri müdahale etti. Köylülerin ilk müdahale ettiği yangın daha sonra bölgede görevli orman ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Orman ekiplerine ait arazözlerle birlikte Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği yangının 3 dönümlük alanda etkili olduğu öğrenilirken, alevler ormanlık alana ve yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Jandarma yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.