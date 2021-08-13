Balıkçılık sektörü duayen ismini kaybetti

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Türk balıkçılık sektörünün duayen isimlerinden Hüseyin Avni Kocaman, 92 yaşında Balıkesir'in Bandırma ilçesinde vefat etti.

Türk balıkçılık sektörünün en büyük şirketlerinden biri olan Kocaman Balıkçılık İhracatİthalat Ltd. Şti. kurucusu Hüseyin Avni Kocaman, 92 yaşında Hakk'ın rahmetine kavuştu. Bandırma'da 1929 yılında dünyaya gelen Kocaman, balıkçılık sektörünün yanı sıra Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu eski Başkanı ve Bandırma Şehit Mehmet Günenç Lisesi'nin hayattaki tek kurucusuydu. 2 çocuk babası olan ve sektöründe duayen bir isim olarak görülen Kocaman'ın cenazesi 14 Ağustos Cumartesi günü öğle namazını müteakip Haydar Çavuş Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Bandırma Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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