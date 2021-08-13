Metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

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Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir genç ağır yaralandı.

Gönen girişinde motosikleti ile kontrolünü kaybederek yere düşen E.A. (16), metrelerce sürüklendi. Motosikletin kendisinden 50 metre uzağa fırladığı öğrenilen genç, 112 ekiplerince Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gencin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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